Генсек ООН прибув до України

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Києва з Москви на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав на своїй сторінці у твітері у середу, 27 квітня.

“Ми продовжуємо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги про забезпечення евакуації цивільних з зон конфлікту. Чим швидше закінчиться війна – тим краще для України, Росії і світу”, – написав Гуттеріш.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022