Генсек ООН прибув до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Києва з Москви на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав на своїй сторінці у твітері у середу, 27 квітня.

“Ми продовжуємо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги про забезпечення евакуації цивільних з зон конфлікту. Чим швидше закінчиться війна – тим краще для України, Росії і світу”, – написав Гуттеріш.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow. We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones. The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Нагадаємо, що 26 квітня Гуттеріш відвідав Путіна у Москві. По завершенню розмови генсек ООН переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з “Азовсталі”.

27 квітня в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з “Азовсталі” з ООН у Росії немає. На зустрічі Гуттеріша і Путіна ці домовленості не були досягнуті.

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