У Шевченківський район Києва прилетіли ракети РФ під час візиту Генсека ООН

У Києві під час повітряної тривоги прогриміло два гучних вибухи, над одним із районів столиці здійнявся густий чорний дим.

“Ввечері ворог обстріляв Київ: два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці, інформація про постраждалих уточнюється”, – повідомив київський міський голова Віталій Кличко в четвер, 28 квітня.

Тим часом російські пропагандисти стверджують, що “в Києві було завдано три ракетних удари по заводу Артема”.

Нагадаємо, що в цей день у Києві перебуває з візитом Генеральний секретар Організації Об’єднаних Нації Антоніу Гутерріш.

“Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?” – прокоментував ситуацію радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомила “Громадському” прессекретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, в результаті влучання є постраждалі. “Два влучання. Один об’єкт, один житловий сектор біля об’єкта. Попадання було у перші поверхи, а на верхніх є люди”, – розповіла речниця столичної ДСНС.

У Київській області також чули вибухи. За попередніми даними, йдеться про Фастів. Відомо про попадання в інфраструктурні об’єкти, на місці працюють ДСНС. Інформація про травмованих уточнюється.

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