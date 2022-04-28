Над Одещиною ЗСУ збили три ворожі ракети, – ОВА

Сили протиповітряної оборони ЗСУ небі над Одещиною збили три російські ракети.
Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
“Хочу розпочати з радісної новини: буквально щойно (20:15, – “Н”) нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу”, – сказав він.
Глава Одеської ОВА повідомив, що вчора вночі ворога намагався здійснити повітряну розвідку об’єктів інфраструктури використовуючи БПЛА. Однак він теж був збитий українськими військовими.
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