Над Одещиною ЗСУ збили три ворожі ракети, – ОВА

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Сили протиповітряної оборони ЗСУ небі над Одещиною збили три російські ракети.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

“Хочу розпочати з радісної новини: буквально щойно (20:15, – “Н”) нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу”, – сказав він.

Глава Одеської ОВА повідомив, що вчора вночі ворога намагався здійснити повітряну розвідку об’єктів інфраструктури використовуючи БПЛА. Однак він теж був збитий українськими військовими.

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