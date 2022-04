ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 64 – 28.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Оперативне командування “Південь”: українські підрозділи за підтримки артилерії відбили атаку росіян біля Новогригорівки та дві — поблизу Олександрівки. У районі Нововоронцовки підрозділи протиповітряної оборони збили російський БПЛА “Орлан-10”.

А в районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено склади боєприпасів РФ.

Міністерство оборони США показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну. Як повідомив Пентагон, гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

.@USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB. pic.twitter.com/l4mNCiFnc5

