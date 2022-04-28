На Запоріжжі знищено міст, через який окупанти постачали зброю та пальне з Криму

У Запорізькій області знищили міст, через який російські загарбники постачали зброю та пальне з тимчасово окупованого Криму.
Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“Сьогодні близько 8 ранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму”, – написав він.
“За словами місцевих жителів, у орків розпочалася паніка. Міст був оточений. Російські військові уважно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів”, – пише місцеве видання “РІА-Мелітополь”.
Нагадаємо, за даними української розвідки, у період із 20 березня по 12 квітня в тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі Запорізької області сили опору ліквідували щонайменше 70 загарбників.
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