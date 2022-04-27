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Окупанти змушують персонал Запорізької АЕС повісити на станції портрет Путіна

27/04/2022 14:29

Російські окупанти змушують персонал Запорізької АЕС повісити портрет президент РФ Володимира Путіна та взяти участь в організації святкувань в Енергодарі до 9 травня.

Про це у середу, 27 квітня, в ефірі всеукраїнського марафону сказав глава “Енергоатому” Петро Котін.

“Загарбники носяться зі сакральною подією – організацією 9 травня зі своїми стрічками колорадськими та змушують повісити портрет Путіна на станції, щоб всі ходили і плювали на цей портрет, я думаю”, – сказав Котін.

Він також додав, що зараз є зв’язок з ЗАЕС. Технічно “Енергоатом” продовжує керувати роботою станції і відповідати за безпеку там як оператор.

“Ми не можемо гарантувати зараз всі ті зобов’язання, що в нас є як у оператора стосовно ядерного матеріалу, який є на ЗАЕС. Фізична безпека об’єкта порушена. Там перебувають російські загарбники. Персонал АЕС має погоджувати всі свої дії з командиром загарбників, а їх там дуже багато – до 500 солдатів і важка техніка також є на станції. Чого не повинно взагалі бути та цивільному ядерному об’єктові”, – наголосив Котін.

Він вкотре наголосив, що в адміністрації “Енергоатому” занепокоєні тим, що останнім часом почали фіксувати прольоти російських крилатих ракет на низькій відстані над ЗАЕС.

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