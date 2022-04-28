Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі

Прокуратура встановила 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних українців у Бучі.
Про це у четвер, 28 квітня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Венедіктова розповіла, що прокурори Бучанської окружної прокуратури “присвоїли заслужені звання” підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:
Вони брали участь і в пограбуванні. Їх також перевіряють на причетність безпосередньо до вбивств.
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