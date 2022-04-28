Одразу +400: Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо статистики втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 квітня.

За добу підтверджено зокрема знищення 400 військовослужбовців противника, 31 танк, 47 бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 склали:

особового складу – ліквідовано близько 22800 (+400),

танків ‒ 970 (+31),

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47),

артилерійських систем – 431 (+10),

РСЗВ – 151 (+2),

засобів ППО – 72 (+1),

літаків – 187 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1688 (+22),

кораблів /катерів – 8,

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 (+8),

спеціальної техніки – 31,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 27 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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