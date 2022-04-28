Начальник генштабу ЗС РФ Герасимов прибув в Україну й особисто керуватиме наступом росіян під Ізюмом, – ЗМІ

Начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов

Начальник генерального штабу російської армії Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюмського району Харківської області, де особисто керуватиме наступом росіян.

Про це в середу, 27 квітня, повідомило з посиланням на власні джерела українське мілітарне видання Defense Express.

Зазначається, що Герасимов начебто уже прибув на пункт управління ЗС РФ, що розташований у районі міста Ізюм.

“Раз особисто Герасимов прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, значить у Кремля провалився задум по створенню єдиної вертикалі командування силами, що ведуть війну проти України, котру мав очолювати “політичний призначенець” генерал армії та командувач Південним ВО Алєксандр Дворніков”, – пише видання.

Редактор Defense Express Сергій Згурець у коментарі “Еспресо” пояснив, що приїзд Герасимова під Ізюм є надзвичайно важливим.

З його слів, на вузькому напрямку Ізюма сконцентровано 25 батальйонно-тактичних груп. Це четверта частина усіх військ, які сьогодні підтягнуті на територію України.

Для порівняння: під час наступу на Київ у росіян було всього 17 БТГр на значно ширшому фронті.

“Виникає питання: що у нас? Насправді потенціал наших Збройних сил дозволяє захиститися від цих наступів, тому що немає різко вираженої кількісної переваги й за рахунок наших резервів, які можуть бути перекинуті достатньо швидко, у нас є всі підстави для того, аби надавати по зубах російським оркам і зірвати ці плани. Але Герасимов приїхав, і його колега – командувач північним округом Олександр Дворніков так само готується до бойових дій. Ми очікуємо найближчим часом розгортання широкомасштабних дій”, – пише Згурець.

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