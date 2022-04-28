Ворог посилено атакує під Ізюмом на покращує тактичне положення в районі Лимана, – ГШ

Російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку для оточення Сил оборони України, атакують посиленим складом у районі Ізюма та покращують тактичне положення біля Лимана.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗС України в четвер, 28 квітня, станом на 6:00.

“Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках”, – сказано в оперативній інформації.

Шляхом утримання відповідного комплекту військ ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони, зазначили в ГШ.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка–Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мети на Лиманському напрямку ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.

На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока (Одеська область).

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