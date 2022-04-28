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Вибухи в окупованому Херсоні: РосЗМІ повідомили про “українські ракети”, місцеві підозрюють провокацію

28/04/2022 01:46

В окупованому російськими військами Херсоні увечері в середу, 27 квітня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеве видання “Мост” і “Українська правда“.

Як зазначає херсонське видання, вибухи в повітрі фіксували “на Таврійському” (йдеться про мікрорайон) і в центрі міста.

Після вибухів на певний час перестали працювати російські телеканали.

Пропагандисти з урядової інформагенції РФ “РИА Новости”, які перебувають у Херсоні разом із російськими окупантами, заявили, що “ЗСУ випустили по Херсону три ракети “Точка-У” та обстріляли місто “Ураганами”.  При цьому російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром.

Як зауважують херсонські телеграм-канали, одразу після чи то падіння, чи то збиття ракети біля місця подій опинилися “якісь журналісти”, що знімали уламки. При цьому деякі користувачі соцмереж стверджують, що, згідно з даними файлу, відео було знято ще до вибухів.

Окрім того, місцеві мешканці повідомляють, нібито бачили обстріли з житлових мікрорайонів Херсона у бік центру міста.

Нагадаємо, що напередодні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни організували на території ОРДЛО серію постановочних “обстрілів”, “терактів” та інших “замахів” нібито з боку українських військ, щоб легітимізувати подальший наступ.

Ще 18 квітня речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що рашисти мають намір обстріляти Херсон і звинуватити в цьому ЗСУ, щоб знайти привід для “референдуму” за створення так званої Херсонської народної республіки.

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Україна

Вибухи в окупованому Херсоні: РосЗМІ повідомили про “українські ракети”, місцеві підозрюють провокацію

В окупованому російськими військами Херсоні увечері в середу, 27 квітня, пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеве видання “Мост” і “Українська правда“. Як зазначає херсонське видання, вибухи в повітрі...

Війна з Росією

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