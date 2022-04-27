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У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є постраждалі. ВІДЕО

27/04/2022 13:21

В тимчасово окупованому Херсоні загарбники розігнали проукраїнський мітинг. Російські військові застосували сльозогінний газ – четверо людей зазнали травм та опіків.

Про це в середу, 27 квітня, інформує “Українська правда”.

Вранці 27 квітня у Херсоні люди вийшли на мирний протест проти російської окупації та проведення так званого “референдуму”.

Мітинг анонсували на 10:00. За даними очевидців, людей було небагато, їх розігнали.

Військові РФ закидали людей світлошумовими гранатами та задіяли сльозогінний газ.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих – 71-річну жінку (розрив легені, опіки грудної клітки), чоловіка 50 років – відкритий перелом ноги; двох чоловіків – хімічні опіки очей та носоглотки. Їм надали медичну допомогу.

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