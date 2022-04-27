На Херсонщині окупанти друкують бюлетені для “референдуму”, – ГШ

Ілюстративне фото. Російські військові в окупованому Херсоні. Фото: RFE/RL

У тимчасово зайнятій Херсонській області окупанти взялися друкувати бюлетені для проведення так званого “референдуму”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 27 квітня.

“На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого “референдуму”, друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України”, – йдеться в повідомленні.

В ГШ додали, що при цьому російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям.

Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є постраждалі.

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