На Херсонщині окупанти друкують бюлетені для “референдуму”, – ГШ

У тимчасово зайнятій Херсонській області окупанти взялися друкувати бюлетені для проведення так званого “референдуму”.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 27 квітня.
“На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого “референдуму”, друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України”, – йдеться в повідомленні.
В ГШ додали, що при цьому російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям.
Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є постраждалі.
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