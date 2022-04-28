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НАТО підтримуватиме Україну, навіть якщо війна триватиме роки, – Столтенберг

28/04/2022 17:28

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс готовий підтримати Україну у війні проти Росії, навіть якщо вона затягнеться на роки.

Як передає “Радіо Свобода” вдень у четвер, 28 квітня, про це він заявив на молодіжному саміті в Брюсселі.

“Нам потрібно бути готовими до довгострокової перспективи… Існує абсолютна ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки”, – сказав Столтенберг.

За його словами, альянс допоможе Києву модернізувати свою зброю радянських часів до рівня західної військової техніки.

Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

“Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки”, – сказав Столтенберг.

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