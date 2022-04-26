Українське військо переходить на зброю НАТО, – Кулеба

Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО, про що недавно ще навіть не йшлося.

Як передає “Європейська правда”, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба ввечері в вівторок, 26 квітня.

“Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натовську зброю, на натовський стандарт. І це вже відбувається”, – сказав Кулеба.

Читайте також:

“Феєричний вибух, згоріло все”: воїни 128 огшбр показали роботу NLAW по ворожому танку. ВІДЕО