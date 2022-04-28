Лисичанськ на Луганщині залишився без води до кінця війни

Комунікації в Луганській області майже повністю знищені внаслідок бойових дій. Тому водопостачання у місті Лисичанськ не вдасться відновити аж до завершення воєнних дій.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням.

Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі”, – написав він.

За словами Гайдая, без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк – тобто майже всі вільні міста області. Водоканали не функціонують.

Є населені пункти в громадах, де вода частково є, але повідомляти про них влада не буде, щоб цим не скористалися загарбники, пояснює очільник ОВА.

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