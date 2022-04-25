Home / Війна / Окупанти повністю знеструмили Луганщину

Окупанти повністю знеструмили Луганщину

25/04/2022 14:58

Російські загарбники знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ – без світла залишилася вся Луганська область.

Про це в понеділок, 25 квітня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області.

Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області.

Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан”, – написав він.

Згодом голова ОВА додав, що необхідна для потреб населення Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою через потужні електропідстанції, які працюють.

Зараз, за його словами, триває подача напруги на ці вцілілі підстанції й невдовзі електропостачання буде відновлено.

Водночас Гайдай наголосив, що дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, яка живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 61 – 25.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Facebook коментарі
Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський змінив постійного представника президента в Криму

Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Про це йдеться у відповідному указі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse