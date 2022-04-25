Окупанти повністю знеструмили Луганщину

Російські загарбники знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ – без світла залишилася вся Луганська область.

Про це в понеділок, 25 квітня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області.

Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області.

Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан”, – написав він.

Згодом голова ОВА додав, що необхідна для потреб населення Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою через потужні електропідстанції, які працюють.

Зараз, за його словами, триває подача напруги на ці вцілілі підстанції й невдовзі електропостачання буде відновлено.

Водночас Гайдай наголосив, що дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, яка живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії.

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