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ЗСУ за добу уразили 15 повітряних цілей противника

29/04/2022 00:26

За добу українські сили ППО уразили одразу 15 повітряних цілей ворога, зокрема дев’ять безпілотників.

Про це в четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, загалом за добу 28 квітня уражено:

  • один літак (Су-34);
  • п’ять крилатих ракет;
  • дев’ять БпЛА.

“28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу «Калібр» та типу «Х» – збито протягом доби”, – розповів речник КПС Юрій Ігнат.

“Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено дев’ять безпілотників: сім – типу «Орлан-10» і два – невстановленого типу.
На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!” – розповів Ігнат.

За його словами, авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України: “Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ”.

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