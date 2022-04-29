ЗСУ за добу уразили 15 повітряних цілей противника

За добу українські сили ППО уразили одразу 15 повітряних цілей ворога, зокрема дев’ять безпілотників.
Про це в четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, загалом за добу 28 квітня уражено:
“28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу «Калібр» та типу «Х» – збито протягом доби”, – розповів речник КПС Юрій Ігнат.
“Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено дев’ять безпілотників: сім – типу «Орлан-10» і два – невстановленого типу.
На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!” – розповів Ігнат.
За його словами, авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України: “Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ”.
Читайте також:
Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Києві, 10 людей постраждали. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!