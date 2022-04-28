Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Києві, 10 людей постраждали. ФОТО

У Києві внаслідок одного з ракетних “прильотів” частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, щонайменше десять людей постраждали.
Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомляє пресслужба ДСНС.
“28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.
О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.
За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10. Інформація уточнюється”, – ідеться в повідомленні.
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До ліквідації наслідків загоряння залучали 12 одиниць пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС.
Нагадаємо, ракетний обстріл військ РФ по Києву і Фастову відбувся в день, коли в українській столиці з візитом перебував генсек ООН Антоніу Гуттеріш.
Ракети зокрема прилетіли в район заводу “Артем” та по Фастову. Деякі ракети в Києві були збиті ППО.
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив: “…Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет“.
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