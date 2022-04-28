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Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Києві, 10 людей постраждали. ФОТО

28/04/2022 23:34

У Києві внаслідок одного з ракетних “прильотів” частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, щонайменше десять людей постраждали.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомляє пресслужба ДСНС.

“28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.
О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.
За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10. Інформація уточнюється”, – ідеться в повідомленні.

Фотогалерея:

руйнування будинку в Шевченківському районі - Київ - 1 - photo_2022-04-28_22-57-03 руйнування будинку в Шевченківському районі - photo_2022-04-28_22-59-00 руйнування будинку в Шевченківському районі - photo_2022-04-28_22-57-05 руйнування будинку в Шевченківському районі - photo_2022-04-28_22-57-05 ДСНС руйнування будинку в Шевченківському районі - Київ - photo_2022-04-28_22-57-08 київ-будинок-ракета
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Фото: Українська правда

До ліквідації наслідків загоряння залучали 12 одиниць пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, ракетний обстріл військ РФ по Києву і Фастову відбувся в день, коли в українській столиці з візитом перебував генсек ООН Антоніу Гуттеріш.
Ракети зокрема прилетіли в район заводу “Артем” та по Фастову. Деякі ракети в Києві були збиті ППО.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив: “…Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет“.

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Україна

Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Києві, 10 людей постраждали. ФОТО

У Києві внаслідок одного з ракетних “прильотів” частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, щонайменше десять людей постраждали. Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомляє пресслужба ДСНС. “28...

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