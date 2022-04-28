На Запоріжжі ЗСУ збили російський “Орлан-10”

Фото: Сили оборони Запорізького краю

На Запоріжжі Сили оборони України збили російський безпілотник “Орлан-10”.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомили Сили оборони Запорізького краю.

“На Запорізькому напрямку захисники одного з підрозділів протиповіряної оборони збили новітній російський безпілотник “Орлан-10″, який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати ти не тільки українські позиції, а й мирні села за лінією фронту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км.

Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти. Він літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

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