З “Азовсталі” відбувається масштабна евакуація цивільних під егідою ООН

Евакуація цивільних із Маріуполя 1 травня 2022. Фото: Reuters

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Відбувається евакуація цивільних із заводу “Азовсталь” в оточеному Маріуполі на підконтрольну Україні територію.

Цю інформацію після 17:35 в неділю, 1 квітня, підтвердив президент Володимир Зеленський.

“Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу”, – написав глава держави у твіттері.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

О 17:44 про деякі деталі операції розповіли член переговорної групи, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та віцепрем’єр Ірина Верещук.

У відеозверненні Арахамія сказав, що “спецоперація” триває вже третій день.

“Сьогодні завдяки зусиллям офісу президента України, за підтримки ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, разом із віцепрем’єр-міністром України – міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук провели найважчу операцію від початку війни. Два тижні тому вона здавалася неможливою. Тиждень тому – малоймовірною.

Але ми не втрачали віри та продовжували виконувати свою роботу, бо там чекали люди. Їм було не просто важко. Вони побачили на власні очі, як може виглядати пекло.

Зараз уже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з “Азовсталі” пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці”, – ідеться в дописі на телеграм каналі Арахамії.

За його словами, попереду ще багато роботи й багато людей. “Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло”.

Перед тим, близько 15:40, стало відомо, що понад 50 цивільних прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.

За даними кореспондента Reuters, 40 людей покинули територію, прилеглу до заводу “Азовсталь”. Людей доставили на автобусах з українськими номерними знаками та символікою Червоного Хреста у супроводі конвою російських військових та автомобілів із символікою ООН.

Пізніше фотограф Reuters повідомив, що в центр розміщення прибула ще одна група, яка налічує близько 14 осіб.

Уранці 1 травня Маріупольська міськрада повідомляла, що нині можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей призначався о 16:00 біля ТРЦ “Порт Сіті”.

Українців закликали повідомляти родичів або знайомих у Маріуполі всіма можливими способами про можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.

Напередодні, 30 квітня, російські пропагандистські ЗМІ у вигідному їм світлі показували вивезення цивільних із кварталів неподалік від “Азовсталі”.

Увечері полк “Азов” підтвердив, що воюючі сторони в Маріуполі дотримуються “режиму тиші”, і це дозволило почати евакуацію з території заводу “Азовсталь” 20 цивільних жінок і дітей.

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Напередодні

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш перебував із візитом у Києві 28 квітня, коли війська РФ обстріляли столицю України ракетами.

Тоді президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Маріуполя та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною, “вдасться повернути з Маріуполя людей живими”.

Зі свого боку Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

“Хочу сказати вам, пане президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку”, – зазначив він.

Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебувають також кілька сотень цивільних, жінок і дітей.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

“Азовці” заявляли, що евакуація цивільних із бункерів “Азовсталі” неможлива, бо немає гарантій безпеки для них з боку росіян.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

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