“Азовсталь”: після евакуації частини цивільних відновилися обстріли, військові просять вивезти важких поранених

Російські окупанти почали знову обстрілювати територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі, щойно звідти вийшла частина цивільних для евакуації.

Про це розповів командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега в ефірі національного телемарафону ввечері 1 травня.

Він підтвердив, що до моменту евакуації росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню, але надалі (станом на 21:20) росіяни обстрілюють металургійний комбінат із різних видів зброї.

За словами Дениса Шлеги, перед цим цивільні були виведені з території заводу за сприянні військовослужбовців полку “Азов” та 12-ї бригади НГУ.

Полк “Азов” надав відео, що зафіксувало деякі моменти евакуації цивільних із бункерів “Азовсталі”. Його поширив у телеграмі голова фракції “Слуги народу” у ВР, член переговорної групи Давид Арахамія.

“…Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк “Азов”, Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста”, – зазначив Арахамія.

На відео можна побачити, як жінок, дітей, людей літнього віку нацгвардійці та працівники комбінату “Азовсталь” піднімають на поверхню з-під завалів та проводять через територію зруйнованого підприємства.

“Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей”, – додав Арахамія.

Українські військовослужбовці, які залишаються на території “Азовсталі”, сподіваються, що надалі українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених воїнів.

У коментарі “Громадському” військові наголосили, що “їм (важкопораненим бійцям) потрібні належний догляд, нормальне харчування, знеболювальні, перев’язки”.

“Щодо них мова ведеться, але невідомі деталі. Знаємо і сподіваємося на те, що процес не припинений і переговори тривають. Сподіваємося на те, що їх заберуть”, – зазначили захисники Маріуполя.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня стало відомо, що з “Азовсталі” через село Безіменне (ОРДО) на підконтрольну Україні територію виїхали автобуси із більш як сотнею цивільних.

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебувають також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Росіяни постійно обстрілювали й бомбардували цю цитадель.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави. Ворог продовжував посилене бомбардування заводу.

“Азовці” заявляли, що евакуація цивільних із бункерів “Азовсталі” неможлива, бо немає гарантій безпеки для них з боку росіян.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

Від ранку 30 квітня до вечора 1 травня в Маріуполі зберігався “режим тиші”. Завдяки цьому 1 травня з “Азовсталі” через село Безіменне (ОРДО) на підконтрольну Україні територію виїхали автобуси із більш як сотнею цивільних, жінок і дітей.

Ця операція стала можлива завдяки посередництву генсека ООН та допомозі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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