У Запоріжжя прибула ще одна евакуаційна колона з Маріуполя

До Запоріжжя прибула колона автобусів із цивільними громадянами, евакуйованими з Маріуполя та інших міст Донецької й Запорізької областей.

Про це пізно ввечері 4 травня, за чверть до півночі, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Маріупольський гуманітарний коридор – 344 людини з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки щойно прибули в Запоріжжя. Це жінки і дітки, а також люди похилого віку”, – написав Старух у телеграм.

Він зазначив, що в організації евакуації брали участь віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, представники ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

“Працівники гуманітарної колони – ви герої! Попереду ще багато роботи, наше завдання – врятувати кожного українця!” – зазначив Старух.

Як відомо, напередодні ввечері, 3 травня, до Запоріжжя прибула колона зі 156 цивільними, яких евакуювали з маріупольського заводу “Азовсталь”.

Перед тим у Запоріжжя вже евакуювали громадян із Маріуполя та інших населених пунктів Донеччини й Запорізької області про маршруту з Маріуполя.

На 4 травня був анонсований гуманітарний коридор від Маріуполя (ТЦ “Порт Сіті” – 8:00) через Луначарське кільце (10:00), Токмак (15:00) і Василівку (16:00) з можливістю приєднання до автобусів приватних авто з Токмака.

Евакуація відбувалася за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте також:

“Є таке місто в Україні, Маріуполь. Чули?” Як Запоріжжя приймає переселенців. ФОТОРЕПОРТАЖ