“Є таке місто в Україні, Маріуполь. Чули?” Як Запоріжжя приймає переселенців. ФОТОРЕПОРТАЖ

автор: Олена Максименко

фото автора із Запоріжжя

Пункт реєстрації тих, хто врятувався з окупованих населених пунктів чи із зони активних бойових дій, у Запоріжжі нагадує мурашник.

Під критим тентом на людей чекають волонтери з їжею, одягом, пропозиціями житла чи подальшої дороги. На місці колишнього кафе в “Епіцентрі” – медпункт, де за потреби надають першу допомогу.

Усіх прибулих реєструє поліція. Тут же чергують представники численних міжнародних організацій і медійники. Дехто з журналістів приїздить сюди щодня вже півтора тижня поспіль – усі чекають на евакуаційні автобуси з “Азовсталі”. Є такі, що чергують навіть уночі.

Інформації про точне прибуття евакуйованих немає, і це часом дратує іноземних кореспондентів. Їм важко зрозуміти, що жодні, навіть “найофіційніші”, структури не можуть спрогнозувати поведінку рашистських орків на блокпостах. А саме від них, на жаль, значною мірою залежить пересування колони.

Чекаючи на врятованих з “Азовсталі”, що вже стала символом опору, репортери часом ігнорують інші людські історії втрат і порятунку.

“Ми з [окупованої] Василівки виїхали, – розповідає чоловік, поруч з яким – дружина, донька і кіт на повідці. – Звідти взагалі-то вже не випускають. Але ми попросили. Просто приїхали на блокпост і сказали: “Можна, ми поїдемо?” Дали пляшку вина, і вони дозволили проїхати. Але нам просто пощастило”.

Сюди приїздять з Оріхового, Василівки, Гуляй-Поля. І з деяких районів Маріуполя – теж.

“Найстрашніше було ходити по воду. Криниця вниз по вулиці, а там постійно обстріли…” – ділиться жінка з Маріуполя. Біля неї бавляться онуки.

Той шлях по воду став такою собі “дорогою життя”. На тому маршруті залишилося багато загиблих… Декого накривали різною тканиною, когось вдалося поховати у вирвах від снарядів.

“Є таке місто в Україні, називається Маріуполь. Чули, ні?” – чоловік, що тримає в руках голуба, не втратив здатності іронізувати. Птах живе з ним півтора року. Друзів у біді не кидають.

Волонтер Максим розповідає, що тут, під волонтерським тентом, побувало чимало різної живності. Були папуги, яких вивозили просто в руках, черепахи, повні автівки французьких бульдогів. Траплялися шиншили й навіть горностаї.

“Хочете зробити репортаж із Маріуполя? – бадьоро пропонує перевізник. – Поїхали зі мною. Безпеку гарантую, все побачите!”

Серед завсідників пункту прийому – родичі, які приходять сюди в надії зустріти своїх. Серед них багато військовослужбовців.

Людей у тяжкому стані доправляють одразу в лікарні. Серед них – багато дітей: із тяжкими пораненнями, із втраченими кінцівками…

Тих переселенців, хто хоче залишитися в Запоріжжі, відвозять до шелтерів, де можна поселитися. Адреси цих притулків засекречені. На дошці оголошень можна також знайти телефони мешканців міста, які готові прийняти переселенців у себе.

Усі транспортні засоби, на яких сюди добираються з тимчасово окупованих чи обстрілюваних територій, – з білими пов’язками й написами “Діти”.

Серед прибулих – люди різного віку, статусу, етнічної й релігійної приналежності. Зокрема, є родини ромів та мусульман.

Окремий квест для волонтерів – поселити людей з особливими потребами, наприклад, із тяжкою формою ДЦП. Але вирішують і такі задачі.

Нарешті тривале чекання добігає кінця: прибувають “ті самі” автобуси з Маріуполя.

За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, яка особисто приїхала зустріти маріупольців, в автобусах – 156 людей як з “Азовсталі”, так і з інших районів міста.

Верещук запевняє, що уряд боротиметься за тих, хто досі лишається на заводі, і вона сподівається на наступні гуманітарні коридори.

Із натовпу гучно гукає чоловік із шевроном “капелан”, привертаючи до себе увагу. Він кричить, що цей “коридор” – лише піар-акція, і ніхто навіть не уявляє реальних масштабів трагедії. Його оточують поліція і журналісти.

Група дівчат, вийшовши з автобусів, розгортають плакати і скандують українською та англійською мовами: “Врятуйте військових! Військові теж люди!”

Дівчата розповідають, як “азовці” та інші українські військовослужбовці допомагали їм весь час під час перебування в укритті, ділилися харчами, недоїдаючи самі, ліками тощо. Наголошують: саме воїнам завдячують тим, що досі живі.

Значна кількість людей новоприбулих одразу прямує до медпункту. Говорити з журналістами більшість із них не хоче.

“Я не маю зв’язку зі своєю матір’ю, – ледь стримуючи сльози, розповідає одна жінка, поки лікарі оглядають її доньку. – Я не знаю, де вона, чи жива взагалі…”

Місто Марії кривавить десятками тисяч історій, більшість яких лишається нерозказаними і незавершеними.

Втім, зараз це можна сказати не лише про Маріуполь.

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