“Азов” показав кадри зі штурму росіянами “Азовсталі”. ВІДЕО

Російські окупаційні війська продовжують штурм заводу “Азовсталь”.
Відео поширила пресслужба полку “Азов” надвечір у четвер, 5 травня.
“Штурм “Азовсталі” триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту”, – йдеться в повідомленні.
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