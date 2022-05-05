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“Азов” просить Зеленського врятувати поранених військових з “Азовсталі”. ВІДЕО

05/05/2022 15:22

Заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар закликав Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського допомогти врятувати поранених військових, які наразі перебувають в заблокованому Маріуполі. 

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер, 5 травня. 

Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!”, – сказав Паламар. 

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