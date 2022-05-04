У зруйнованому Маріуполі росіяни готують “парад”, приїхав путінський посіпака, – розвідка

Маріуполь. Центр міста. Проспект Миру. Встановлено блок-пост окупантів, які одночасно здійснюють фільтраційні заходи

В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ у середу, 4 травня.

“Основне завдання путінського чиновника — підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань”, – йдеться в повідомленні.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

“Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами”, – наголосили в ГУР.

Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

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