Із Маріуполя вивозять ще пів тисячі цивільних

Ілюстративне фото

Із Маріуполя, зокрема з території заводу “Азовсталь”, вдалося вивезти ще майже 500 людей.

Про це вночі в п’ятницю, 6 травня, повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш у твіттері.

“Успішно евакуювали майже 500 людей із заводу “Азовсталь”, Маріуполя та прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам”, – йдеться в повідомленні.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив це близько 8:55 у Telegram.

“Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН. В ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з “Азовсталі”, – заявив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні ввечері генсек ООС Антоніу Гутерріш заявив, що під егідою ООН почався новий етап евакуації цивільних з “Азовсталі”.

Читайте також:

Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя, – Пентагон