Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя, – Пентагон

За оцінкою міністерства оборони США, більшість російських сил відійшли від Маріуполя та рушили на північ від міста.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі в ввечері в четвер, 5 травня.
“Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне… Загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя. Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп, наразі досі перебуває в Маріуполі та на його околицях”, – сказав він.
Зазначається, що в основному росіяни завдають авіаударів по Маріуполю та його околицях і зокрема по “Азовсталі”, де перебувають українські захисники та цивільні.
Читайте також:
“За 263 км від вас знищують людей”: медик-кримський татарин з “Азовсталі” звернувся до Ердогана
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!