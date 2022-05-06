Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя, – Пентагон

Речник Пентагону Джон Кірбі

За оцінкою міністерства оборони США, більшість російських сил відійшли від Маріуполя та рушили на північ від міста.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі в ввечері в четвер, 5 травня.

“Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне… Загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя. Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп, наразі досі перебуває в Маріуполі та на його околицях”, – сказав він.

Зазначається, що в основному росіяни завдають авіаударів по Маріуполю та його околицях і зокрема по “Азовсталі”, де перебувають українські захисники та цивільні.

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