“За 263 км від вас знищують людей”: медик-кримський татарин з “Азовсталі” звернувся до Ердогана

Військовий медик, який на заводі “Азовсталь” рятує поранених цивільних та військових, виступив зі зверненням до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням посприяти вивести військових та цивільних з заблокованого міста.

Відповідне звернення він поширив на сторінці у інстаграмі у четвер, 5 травня.

“Я не памятаю, який день війни, і люди помирають – хтось від куль, хтось – від голоду. Поранені – в агонії від нестачі медикаментів і жаливих умов. У нас немає часу, я не знаю, чи є в мене завтра. Я – кримський татарин, нащадок Гіреїв, мусульманин. До вторгнення отримав медичну освіту, зараз надаю медичну допомогу пораненим на “Азовсталі”. До війни я ніколи не бачив смерті, працював на “швидкій допомозі”, чим міг – допомагав людям. Але зараз мені боляче дивитися, коли люди помирають на руках через нестачу антибіотиків у 2022 році. Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі”, – каже він.

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“Благаю вас здійснити процедуру виведення всіх людей, в тому числі – військових, – з території “Азовсталі” та зупинити цей жах. За 263 км від вас, через море, знищують людей, які всього лиш захищають свою землю, жінок та дітей. Ми ні на кого не нападали. Ви самі знаєте на прикладі своєї історії, як це – коли твою землю хочуть забрати, а людей – вбити. Туреччина і Україна завжди підтримували тісні відносини, підтримували один одного. Ви та ваша країна маєте велику вагу в політиці нашого регіону. Ми вже не знаємо, кому писати і до кого звертатися. Тому звертаюся до вас. Я щиро вірю в те, що Всевишній не залишить наші благі справи, і ви допоможете нам”, – звернувся медик.

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