Росіяни вивезли 25 мешканців Маріуполя в тимчасово окуповане Безіменне, – ЗМІ

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Кореспонденти міжнародної агенції Reuters підтвердили евакуацію 25 людей, включно з дітьми, з території заводу “Азовсталь” в Маріуполі наразі до селища Безіменне, яке перебуває під контролем російських окупантів.

Про це агентство написало у п’ятницю, 6 травня.

Кореспонденти Reuters пересвідчились, що два автобуси прибули з території “Азовсталі” в тимчасовий табір у Безіменному (на азовському узбережжі на схід від Маріуполя), де присутні співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН.

Співробітники організацій сказали журналістам, що вони очікують прибуття ще кількох автобусів із “Азовсталі” в п’ятницю.

У таборі в Безіменному, за даними агенції, майорів прапор так званої “ДНР”.

Під час першого етапу евакуації цивільних з “Азовсталі” (1-3 травня) під егідою ООН і МКЧХ 1 травня автобуси з цивільними спершу так само прибували на “фільтрацію” в Безіменному, де їх тримали одну добу, перед тим як дозволити виїзд на територію під контролем українського уряду.

Раніше про прибуття автобусів до Безіменного 6 травня повідомляли російські державні медіа.

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