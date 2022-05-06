Home / В окупації / Росіяни вивезли 25 мешканців Маріуполя в тимчасово окуповане Безіменне, – ЗМІ

Росіяни вивезли 25 мешканців Маріуполя в тимчасово окуповане Безіменне, – ЗМІ

06/05/2022 21:06

Кореспонденти міжнародної агенції Reuters підтвердили евакуацію 25 людей, включно з дітьми, з території заводу “Азовсталь” в Маріуполі наразі до селища Безіменне, яке перебуває під контролем російських окупантів.

Про це агентство написало у п’ятницю, 6 травня.

Кореспонденти Reuters пересвідчились, що два автобуси прибули з території “Азовсталі” в тимчасовий табір у Безіменному (на азовському узбережжі на схід від Маріуполя), де присутні співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН.

Співробітники організацій сказали журналістам, що вони очікують прибуття ще кількох автобусів із “Азовсталі” в п’ятницю.

У таборі в Безіменному, за даними агенції, майорів прапор так званої “ДНР”.

Під час першого етапу евакуації цивільних з “Азовсталі” (1-3 травня) під егідою ООН і МКЧХ 1 травня автобуси з цивільними спершу так само прибували на “фільтрацію” в Безіменному, де їх тримали одну добу, перед тим як дозволити виїзд на територію під контролем українського уряду.

Раніше про прибуття автобусів до Безіменного 6 травня повідомляли російські державні медіа.

Читайте також:
“Азовсталь”: росіяни обстріляли авто з українськими військовими, які мали евакуювати цивільних

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Фонд “Діти Героїв” допомагає сиротам війни: як зв’язатися

Благодійний фонд “Діти Героїв” допомагає українським дітям, які втратили на війні одного або обох батьків. Ідеться як про фінансову, так і про психологічну підтримку, повідомили “Новинарні” у пресслужбі фонду....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse