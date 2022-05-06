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Україна евакуювала з “Азовсталі” ще 50 людей

06/05/2022 21:34

Українська влада евакуювала з “Азовсталі” ще 50 людей.

Про це повідомила в п’ятницю, 6 травня, віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з “Азовсталі” 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію”, – написала Верещук.

Зазначається, що о 17:00 в суботу, 7 травня, на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. 

“Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті”, – наголосила міністерка.

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