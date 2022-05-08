Комбриг 36-ї бригади морської піхоти Баранюк із Маріуполя потрапив у полон живим, є відео

Полковник Володимир Баранюк. Кадр відео допиту

Командир 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського Герой України полковник Володимир Баранюк живий (або був живий) після того, як у середині квітня з групою підлеглих пішов на прорив з оточеного Маріуполя. Він потрапив у полон до російських військ.

Як передає “Новинарня“, це випливає з відеофрагментів його допиту, які в суботу, 8 травня, оприлюднило урядове інформагентство РФ “РИА Новости”.

У підписах до цих відеофрагментів не вказано, коли саме було зроблено запис. При цьому зазначається, що це нібито відбулося на окупованій росіянами території Донецької області (“в одному з населених пунктів ДНР”).

Крім Баранюка, на інших викладених відео свідчення дає начальник штабу 36 обрмп полковник Дмитро Кормянков, який також у полоні ЗС РФ.

Пропагандистське видання пише, що комбриг і начштабу 36-ї бригади морської піхоти потрапили в полон при виході із заводу “Азовмаш” у Маріуполі у квітні і “дали свідчення”.

Баранюк і Кормянков виглядають пригніченими.

Щодо змісту свідчень, то “РИА Новости” намагається шляхом маніпуляцій вкласти у їхні вуста “свідчення” проти вищого командування, проти Національної гвардії та зокрема полку НГУ “Азов”. Серед іншого, російські пропагандисти використовують слова Кормянкова для того, щоб звинуватити мільярдера Ілона Маска в постачанні Starlink для української армії.

Кормянков:

Баранюк:

Фрагменти свідчень офіцерів 36-ї бригади частково змонтовані.

Зміст цих заяв не має принципового значення, адже очевидно, що українські військовослужбовці дають свідчення в полоні, вочевидь під примусом, та з головною метою – залишитися живими.

Головний висновок із цих відеозаписів – Баранюк і Кормянков були живими в полоні в той час, коли записувалося відео.

Раніше російські пропагандисти заявляли про те, що полковник Баранюк загинув при спробі виходу з Маріуполя.

Як відомо, замість нього обов’язки командира бригади в заблокованій “Азовсталі” виконує колишній комбат Сергій Волинський (Волина).

7 травня він заявив: “Сподіваюся на диво. Що це пекельне реаліті-шоу закінчиться”.

Бійці полку “Азов” на онлайн-пресконференції 8 травня назвали дії полковника Баранюка “втечею” і “невиконанням наказу”.

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після багатьох днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебували також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Російські окупанти завдають по “Азовсталі” ударів артилерії, авіації, ракет, були ознаки застосування хімічної зброї.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

У травні противник уже проник на завод, тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних був успішним. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” вивели всіх цивільних.

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