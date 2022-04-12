“Ці ідіоти демонструють свою слабкість”: Білецький розповів про наслідки хімічного удару РФ по фортеці “Азову”

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Перший командир полку “Азов” Андрій Білецький повідомив, що внаслідок хімічної атаки росіян ввечері 11 квітня в Маріуполі отруєння отримали троє бійців “Азову”. Отруююча речовина була застосована по заводу “Азовсталь”, який є “фортецею “Азову”.

Як передає “Новинарня“, про це колишній народний депутат розповів у відеозверненні.

“Якщо говорити про практичну сторону, то вона не велика – троє бійців мають ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків”, – сказав Білецький.

“Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно”, – зазначив він.

При цьому екскомандир звинуватив противника в “сцикливості”, адже окупанти вдаються до хімічних атак, не спромігшись взяти позиції “Азову” в чесному бою.

“Якщо говорити про моральну сторону, то вона свідчить лише про одне. Про боягузтво, або сцикливість – називайте, як хочете – росіян”, – заявив Білецький. – Весь світ дізнається, що вони терористи, що вони порушують величезну кількість конвенцій. Це говорить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, не можуть взяти “азовців”, не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай, і їм нічого не залишається, як у Першій світовій війні, використовувати невибіркову заборонену зброю“.

“Вони думають, що вони проявляють цим силу. Та вони проявляють цим слабкість”, – додав він, висловивши переконання, що все одно Маріуполь, “Азов” і Україна переможуть, щоб там не було.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, ввечері 12 квітня полк “Азов” із Маріуполя повідомив, що російські окупанти в Маріуполі застосували проти українських військових і цивільних невідому отруюючу речовину, скинуту з безпілотника.

Водночас 11 квітня росЗМІ поширювали заяву представника 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донеччині, бойовика т.зв. “ДНР” Едуарда Басуріна про те, що “штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі немає сенсу, потрібно “звернутися до хімічних військ” та “викурити кротів зі своїх нір”.

Також ватажки “ДНР” заявляли, нібито в районі “Азовсталі” блоковано не менше 1,5 тисяч українських бійців.

Раніше цього дня російські окупанти в Маріуполі взялися до “зачистки” частини житлових районів міста від “націоналістів” – будинки обстрілюють з РСЗВ “Град” та впритул із самохідної артилерії.

Із 24 лютого 2022 року полк “Азов” героїчно обороняє Маріуполь, який заблокували російські окупанти. У місті, зруйнованому російськими авіацією та артилерією, точаться вуличні бої. Від ударів російської армії загинули тисячі цивільних жителів.

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