Про цинізм влади, сором втечі й неможливість полону: захисники Маріуполя дали пресконференцію з оточеної ворогом “Азовсталі”

Святослав Паламар "Калина" та Іван Самойленко. Скріншот з відео

Бійці “Азову”, заступник командира полку капітан Святослав Паламар “Калина” та офіцер управління розвідки Ілля Самойленко на пресконференції онлайн з оточеної російськими військами “Азовсталі” в Маріуполі повідомили, що потужні обстріли меткомбінату тривають, і закликали владу продовжити зусилля щодо виведення їх з оточення.

Відеозапис брифінгу, що відбувся вдень 8 травня, доступний за посиланням.

Про евакуацію цивільних і цинізм влади

“Станом на зараз ведуться інтенсивні обстріли заводу “Азовсталь”. Тільки за ніч ми нарахували більше 25 вильотів, в тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, працюють міномети, піхота пробує штурмувати, снайпери і так далі”, – наголосив Паламар.

На запитання, чи всіх цивільних евакуювали з “Азовсталі”, Калина зауважив, що напевне цього стверджувати не можна.

“Адже жодна міжнародна організація чи владна структура, наші українські політики, не приїхали сюди, немає спецтехніки, щоб розібрати всі завали. І дуже шкода, що все це відбувається з різкими словами про те, що “нам вдалося”, “ми все зробили”, “наказ виконано” і так далі”.

Паламар нагадав, що два дні тому під час так званого “режиму тиші” загинуло троє й отримали поранення ще шестеро українських бійців. “Така ціна евакуації цивільних із території заводу”, – зауважив “азовець”.

“Надзвичайно болить те, що від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, нібито “ви, хлопці, займаєтеся якимись своїми справами й тягнете час для того, щоб вивести всіх цивільних”. Це було сказано нашому командиру, Герою України Денису Прокопенку. Ця людина командує гарнізоном, командує обороною Маріуполя…

“Наші справи” – це як раз і означає захист народу України та захист цивільних. І дуже шкода, що у деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це “успішна операція з евакуації цивільних”, – наголосив Калина.

Він підкреслив, що на “Азовсталі” загинуло безліч як цивільних, так і військових, і їхні тіла залишаються на території заводу.

“Ми два з половиною місяці просимо весь світ, журналістів, політиків про те, щоб евакуювати цивільних. І лише зараз нам вдалося пару сотень цивільних евакуювати. А ще безліч цивільних було евакуйовано на територію, підконтрольну Російській Федерації. Це радість крізь сльози, тому що до кінця робота не зроблена”, – наголосив Паламар.

Він подякував тим, хто втрутився і домовився про евакуацію цивільних людей, але нагадав, що на “Азовсталі” залишається багато поранених.

“Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення режиму вогню. У нас залишається багато поранених військовослужбовців поранених, для яких ми кричимо про допомогу. Їм потрібно надати можливість евакуюватися в першу чергу”, – підкреслив Калина.

“Ми тут не за слова. Ми за народ України. Ми виконуємо свій військовий обов’язок. Нам не потрібно похвали, але нам потрібна справедливість. І ми завжди про це говоримо. Нам нема чого приховувати. Ми не в тій ситуації, щоб обманювати.

Поки ми живі, ми завжди будемо боротися за справедливість. За те, щоб вигнати російських окупантів. І за те, щоб вивести цивільних і поранених військовослужбовців”, – зазначив боєць.

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Сам-на-сам із ворогом, якому це дорого коштувало

Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко, який вільно спілкувався з журналістами англійською мовою, повідомив, що за даними “Азову”, українські захисники Маріуполя лише станом на 15 квітня ліквідували близько 2,5 тисяч і поранили 5 тисяч російських військовослужбовців.

“Ми також знищили до 60 танків і пошкодили десь 30. Це більш ніж 10% від загальних втрат танків Росією [під час повномасштабного вторгнення в Україну]. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками – там більше 10%”, – зауважив Самойленко.

При цьому він додав, що більше половини всіх авіаційних ударів та вильотів ворожої авіації по Україні припала саме на Маріуполь: “десь до 150 вильотів”.

“І ми отримали “нуль” підтримки – жодної підтримки авіацією, жодної підтримки артилерією чи сухопутними військами. Ми по суті залишилися сам-на-сам [з ворогом]”, – сказав офіцер.

Він зізнався: навіть не очікував, що їм вдасться протриматися так довго.

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“Полон – означає смерть”

На запитання журналіста, які у них є шанси на порятунок та чи можуть вони здатися в полон, Самойленко відповів, що загалом захисники “Азовсталі” Маріуполя мають чотири варіанти дій. Але прийнятним є тільки один – битися.

“Щодо наших шансів, скажу те саме, що кажу своїм товаришам, солдатам… у такій критичній ситуації, як зараз, є [такі варіанти].

Перше – просто відкласти зброю, сидіти в кутку і чекати кінця. Це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомби, просто прийняти.

Другий варіант – можна спробувати якось утекти, як боягуз, думати лише про власне життя й не думати про свій обов’язок, при присягу… саме це відбулося з командиром морпіхів (детальніше про це – нижче).

Третє – можна відкласти зброю і здатися.

А четвертий варіант – це єдиний спосіб, за який не соромно: стояти і боротися.

Ми весь цей час знали, що полк “Азов” не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. І здатися для нас – це неприйнятно. Ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу”.

Самойленко також навів приклад Дана Звоника, якого у 20-числах квітня російські окупанти захопили в полон, зняли на відео як “українці здаються” й закликали інших наших бійців наслідувати такий приклад. А вже за кілька днів матері Дана прислали фото її мертвого сина.

За даними Самойленка, росіяни його задушили, хоча це є порушенням усіх можливих конвенцій щодо поводження з полоненими.

При цьому “азовець” запевнив, що хоч їхні ресурси й обмежені, але у них ще є провізія, вода і стрілецька зброя, щоб битися далі – “до найкращого вирішення ситуації”.

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Про “втечу” командира 36-ї бригади морпіхів

Розповідаючи про “боягузливий” з його точки зору варіант втечі з оточеного ворогом міста, “азовець” Самойленко навів приклад командира 36-ї бригади морської піхоти, Героя України Володимира Баранюка, який пішов на прорив Маріуполя разом із частиною бійців.

“Він просто відмовився виконувати наказ, який було йому спущено. І спробував утекти з міста з невеличкою групою працюючих танків, броньованих машин, боєприпасами.

Ми більш ніж за 100 кілометрів від наших основних позицій, ми не маємо належної підготовки з обох сторін, тут не можна прорватися – це неможливо. Але якщо думаєш лише про своє життя, то, звісно, будеш хапатися за будь-яку можливість, щоб це життя собі продовжити.

Це великий сором”, – вважає офіцер.

Таку саму думку про вчинок Баранюка в інтерв’ю “Українській правді” висловив і командир полку “Азов” Денис Прокопенко.

“Командир 36-ї бригади, нікого не попередивши, несподівано прийняв рішення просто піти на прорив у невідомому напрямку. І тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі. Але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок – це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу”, – розповів Прокопенко.

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