Оборонці Маріуполя під ворожими бомбардуваннями “Азовсталі” заспівали “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Оборонці Маріуполя, що перебувають на заводі “Азовсталь” і продовжують боротьбу, під ворожими атаками заспівали пісню “Батько наш Бандера”.
Як передає “Новинарня” відповідне відео вранці в четвер, 5 травня, опублікував офіційний телеграм-канал України Ukraine NOW.
“Цієї ночі на «Азовсталі» лунали українські пісні! Під вибухи, під обстріли, під атаки росіян. Наші захисниці та захисники продовжують бій! Тримаються вони, тримаємось і ми!”, – йдеться в повідомленні.
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