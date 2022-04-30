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Матері прислали фото мертвого українського військового, який потрапив у полон в Маріуполі

30/04/2022 16:12

Мати українського військового на ім’я Дан, який потрапив у полон в Маріуполі, отримала в месенджері фото свого мертвого сина.

Про це вона розповіла в коментарі “Українській правді”.

Жінка повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів. 30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала сина.

Зазначається, що Дан – мертвий.

Тіло можна впізнати зокрема за татуюванням.

20 квітня так звана “народна міліція ДНР” повідомляла, що, “скориставшись пропозицією від “НМ ДНР” та збройних сил РФ”, п’ятеро військовослужбовців ЗСУ нібито склали зброю та добровільно вийшли з території комбінату “Азовсталь”. Серед них мати впізнала Дана.

Як відомо, вбивство полонених є порушенням Женевських конвенцій та військовим злочином.

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