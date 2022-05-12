Росіяни вдарили з авіації по Новгороду-Сіверському, є загиблі

Росіяни завдали кілька авіаударів по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, є загиблі та поранені.

Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки”, – йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працюють рятувальники та медики.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 78 – 12.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ