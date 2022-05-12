Росіяни вдарили з авіації по Новгороду-Сіверському, є загиблі

Росіяни завдали кілька авіаударів по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, є загиблі та поранені.
Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
“Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки”, – йдеться в повідомленні.
Зараз на місці події працюють рятувальники та медики.
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