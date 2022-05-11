ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 77 – 11.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ ГШ ЗСУ

Дев’ята година

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 26350 (+350),

• танків ‒ 1187 (+17),

• бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48),

• артилерійських систем – 528 (+9),

• РСЗВ – 185,

• засоби ППО – 87,

• літаків – 199,

• гелікоптерів – 160 (+2),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),

• крилаті ракети – 94,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17),

• кораблів/катерів – 12,

• спеціальної техніки – 41.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 10 травня.)

Напередодні

У Запорізькій військовій адміністрації повідомляють, що окуповані росіянами території області посилюють економічну співпрацю з кримськими підприємцями.

У місті Пологи зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію.

З Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

Окрім зерна, окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.

Напередодні

Палата представників Конгресу США своїм рішенням 10 травня схвалила допомогу Україні на суму ще понад $40 мільярдів.

Тепер документ направляється до Сенату, який, як очікується, швидко його розгляне.

Ідеться про те, що Конгрес прагне забезпечити надходження військової допомоги та посилити уряд у Києві, який бореться з російським вторгненням.

Два тижні тому президент Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові $33 мільярди допомоги Україні, але законодавці вирішили збільшити військове та гуманітарне фінансування.

Новий пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові 11 мільярдів доларів, що дозволяє президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Документ також уповноважує виділити 4 мільярди доларів на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає велику гуманітарну допомогу.

6:40

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка. (Ідеться про спроби виходу ворога на адмінкордони Херсонської області на півночі Херсонщини – “Н”).

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

6:40

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу “Орлан-10″. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ ЗС України було знищено один вертоліт Мі-24.

Загалом ЗСУ збили п’ять повітряних цілей, повідомила пресслужба КПС.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

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Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.