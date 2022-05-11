Окупанти вдарили по селу на Запоріжжі й звинувачують у цьому ЗСУ

Російські військові звинуватили ЗСУ в обстрілах села Гладке Василівського району Запорізької області. Окупанти створюють відео, в яких нібито стверджується про обстріли села з боку ЗСУ.

“У своїх телеграм-каналах загарбники поширюють фейк, що нібито ЗСУ обстріляли село Гладке Василівського району. Начебто окупанти нарахували 13 “прильотів” по цивільних об’єктах, але на підтвердження своєї брехні публікують лише одне фото”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, у самій Василівці російські пропагандисти знімають сюжети, у яких використовують видерті з контексту слова місцевих, що скаржаться на обстріли. Псевдожурналісти намагаються переконати, ніби жителі Василівки розповідають про те, що їхні домівки руйнує українська армія.

“Як доказ росіяни показують фрагменти, на яких чути звуки пострілів. Недолугість же російської пропаганди у тому, що це звуки “вильотів” з самої Василівки, а не “прильотів” по ній – звук залпу чітко чути, а характерного вибуху в момент падіння снаряду – ні”, – додали в ОВА.

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