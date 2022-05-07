Важкі Пологи і Бурчак: росіяни зазнали втрат під ударами ЗСУ на Запоріжжі

Російські військові залишили позицію біля міста Пологи Запорізької області, яку розгромили Збройні сили України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 суботи, 7 травня.

“На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив.

За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції”, – сказано в повідомленні.

“Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак (Василівський район Запорізької області – “Н”) виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних си РФ”, – зазначили в Генштабі.

За даними ГШ, на Південнобузькому напрямку противник веде оборону та завдає ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.

На Криворізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль міста Рубіжне та підготовці до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.

Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

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