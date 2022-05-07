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ЗСУ вибили росіян із села Циркуни, що на північ від Харкова

07/05/2022 18:42

Сили оборони України вибили ворога зі ще одного села на північ від Харкова – Циркуни.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у суботу, 7 травня.

“На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.
В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ранковому зведенні йшлося про те, що в районі сіл Циркуни та Руські Тишки на Харківщині окупанти підірвали три автомобільні мости “з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони”.

Перед тим, 29 травня, стало відомо, що українські війська звільнили село Руська Лозова. Завдяки відтісненню ворога від північних околиць Харкові дещо поменшало артилерійських обстрілів по обласному центру.

Зазначається, що на Ізюмському напрямку противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля (на північний схід від Барвінкового), однак “успіху не мав, зазнав втрат та відійшов”.

Нагадаємо, ввечері 6 травня ГШ заявляв, що за результатами наступу підрозділами Сил оборони України на Харківщині відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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