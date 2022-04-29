Home / Війна / Сили оборони звільнили від окупантів село Руська Лозова, звідки росіяни били по Харкову

Сили оборони звільнили від окупантів село Руська Лозова, звідки росіяни били по Харкову

29/04/2022 13:52

Збройні cили України звільнили від російських окупантів стратегічно важливий населений пункт – село Руська Лозова на Харківщині.

Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, повідомив колишній командир полку “Азов” Максим Жорін.

“Наші працюють над відсуванням лінії фронту від Харкова. Є результати – спецпідрозділ “Азову” на Харківщині “Кракен” разом з іншими підрозділами звільнив Руську Лозову – стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Русаки звідси стріляли по житлових масивах Харкова”, – ідеться в повідомленні, яке поширив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними ЗМІ, серед “інших підрозділів” Сил оборони був зокрема штурмовий підрозділ ГУР Міноборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського.

Цю інформацію також підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Читайте також:
У Бєлгородській області ворог розгорнув до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”, – ГШ

Унікальних переглядів: 72
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, що розміщував у інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційну перевезення. Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Київської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse