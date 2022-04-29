Сили оборони звільнили від окупантів село Руська Лозова, звідки росіяни били по Харкову

Збройні cили України звільнили від російських окупантів стратегічно важливий населений пункт – село Руська Лозова на Харківщині.

Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, повідомив колишній командир полку “Азов” Максим Жорін.

“Наші працюють над відсуванням лінії фронту від Харкова. Є результати – спецпідрозділ “Азову” на Харківщині “Кракен” разом з іншими підрозділами звільнив Руську Лозову – стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Русаки звідси стріляли по житлових масивах Харкова”, – ідеться в повідомленні, яке поширив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними ЗМІ, серед “інших підрозділів” Сил оборони був зокрема штурмовий підрозділ ГУР Міноборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського.

Цю інформацію також підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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