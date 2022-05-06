На Харківщині ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами, шостий зачистили частково

Фото з ФБ Володимира Зеленського

На Харківщині підрозділи Сил оборони України відновили контроль над п’ятьма населеними пунктами та частково – над шостим.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 6 травня.

Зазначається, що противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ.

Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

“За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки”, – йдеться в повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів, додали в ГШ.

Читайте також:

На околицях Кремінної – важкі бої, росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець, – глава ОВА