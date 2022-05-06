На околицях Кремінної – важкі бої, росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець, – глава ОВА

Біля захопленої Кремінної Луганської області війська Росії намагаються форсувати Сіверський Донець, місто наповнене технікою окупантів.
Про це в ефірі “Радіо Донбас.Реалії” повідомив голова військової адміністрації Кремінної Олександр Дунець.
“На околицях Кремінної ідуть важкі бої. Противник намагається форсувати річку. В самому місті противником проводяться контррозвідувальні дії: вилучають мобільні телефони, допитують. Про каральні заходи невідомо, але будинки відкриваються. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Частково окупаційна влада відновила електропостачання, але воно мінімальне ‒ почергово підключаються окремі вулиці. У місті відсутній мобільній зв’язок українських операторів, і луганські оператори (від проросійських бойовиків ‒ ред.) теж поки не встановлені”, – розповів він.
За оцінками голови військової адміністрації Кремінної, в окупації могли опинитися від 3,5 до 4 тисяч людей.
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