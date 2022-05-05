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Окупанти обстріляли Луганщину з артилерії, п’ятеро загиблих

05/05/2022 08:58

Тіла ще п’ятьох мешканців Луганської області знайшли після російських обстрілів регіону 4 травня.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, загинули двоє чоловіків з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня.

Вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

Гайдай зазначив, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають “один за одним”.

За останні дні лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, у Комишувасі – три та щонайменше по чотири у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Новодружеську.

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Україна

Окупанти обстріляли Луганщину з артилерії, п’ятеро загиблих

Тіла ще п’ятьох мешканців Луганської області знайшли після російських обстрілів регіону 4 травня. Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. “24...

Війна з Росією

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