Окупанти обстріляли Луганщину з артилерії, п’ятеро загиблих

Тіла ще п’ятьох мешканців Луганської області знайшли після російських обстрілів регіону 4 травня.
Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, загинули двоє чоловіків з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня.
Гайдай зазначив, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають “один за одним”.
За останні дні лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, у Комишувасі – три та щонайменше по чотири у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Новодружеську.
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