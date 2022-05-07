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У звільненому селі Шестакове на Харківщині ЗСУ взяли в полон 8 росіян

07/05/2022 14:02

Під час взяття під контроль села Шестакове (Старосалтівська територіальна громада Вовчанського району Харківської області) Збройні сили України захопили в полон вісьмох росіян.

Про це в суботу, 7 травня, повідомив журналістів Юрій Бутусов.

“5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, російський опорний пункт у селі було розгромлено.
На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, переважно зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Підрахунок знищеної та захопленої техніки та особового складу продовжуються, йде зачистка”, – розповів журналіст.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 7 травня Генштаб ЗСУ інформував: за результатами наступу в Харківській області підрозділи Сил оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Бутусов показав фото з полоненими бійцями збройних сил Росії.

“Бомжуватий вигляд та нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття та форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися та утеплитися. Логістика в російській армії та забезпечення дуже примітивні. У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій виглядають приблизно отак, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне”, – пояснив журналіст.

Також він оприлюднив кілька світлин із трофейною та знищеною російською технікою:

Шестакове - трофеї Шестакове - трофеї_1 Шестакове - трофеї_2
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Як відомо, українські війська продовжують наступальні дії в Харківській області.

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