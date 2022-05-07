ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 73 – 07.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ANATOLIJ STEPANOV / Expressen.se

Після першої

Упродовж доби 6 травня ЗСУ знищили на півдні України сім одиниць ворожої техніки:

безпілотник “Орлан-10”,

4 самохідних гаубиці,

реактивну систему залпового вогню “Град”,

зенітно-ракетний комплекс “ТОР”, який був підготовлений до застосування на острові Зміїний.

Окрім того, було ліквідовано щонайменше 21 російського загарбника, повідомляє ОК “Південь”.

Північ

Президент США Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні. “Сьогодні Сполучені Штати продовжують потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання”, – цитує Байдена Білий дім.

Як зазначається в повідомленні, попередній пакет військової допомоги майже вичерпав себе фінансово, саме тому Байден ухвалив рішення про нову допомогу. “Підтримка США спільно з внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні… Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, серед яких і США, мають продовжувати демонструвати нашу єдність і рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати запитане фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів”, – наголосив президент Сполучених Штатів.

Напередодні

Рада Безпеки ООН уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну одностайно (тобто Росія також голосувала “за”) ухвалила заяву щодо ситуації в Україні.

У цьому документі, який опубліковано в офіційному твітері Франції, що нині головує в Радбезі, немає жодної згадки про війну, вторгнення й навіть “конфлікт” чи “спеціальну військову операцію”.

Натомість у своїй заяві Радбез висловив “глибоке занепокоєння щодо підтримання миру і безпеки в Україні”.

“Рада Безпеки нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми”, – зазначається в заяві.

Як зазначає “Європейська правда“, короткий текст, ухвалений Радбезом 6 травня (пізно ввечері за київським часом) був розроблений Норвегією та Мексикою.

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Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.