“Гей-гей, розвеселимо!”: тепер на Зміїний вчинили наліт винищувачі Су-27 ПС ЗСУ. ВІДЕО

Збройні сили України завдали чергового зухвалого удару по позиції росіян на окупованому острові Зміїний у Чорному морі – тепер по загарбниках ударили українські винищувачі.

Відео із зафіксованим авіанальотом поширили у твіттері на сторінці Ukraine Weapons Tracker ввечері 7 травня.

“Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на знаменитому острові Зміїний у Чорному морі”, – йдеться в підписі.

На відео показано, як пара винищувачів проноситься над островом і завдає вогневого ураження по тому, що мало б бути російською ППО. Після цього на краю острова відбувається детонація.

Вочевидь, картину фіксує безпілотник неподалік.

На відео накладена композиція Pink Floyd і Андрія Хливнюка на мотив “Червоної калини”.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone. As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022

Нагадаємо, шо раніше 7 травня Міноборони України підтвердило, що на острові Зміїний безпілотником “Байрактар” ТВ2 було уражено десантний катер РФ проєкту “Серна” і два зенітні ракетні комплекси “Тор”.

Із 27 квітня ударні БПЛА “Байрактар” уже чотири чи більше разів завдавали ураження силам росіян на острові Зміїний та поруч із ним.

Другий удар було здійснено 1 травня. А 2 травня “Байрактаром” уразили два російські катери тпу “Раптор” біля Зміїного.

У зв’язку з таким “трафіком” ЗСУ захоплений росіянами острів Зміїний уже називають “другою Чорнобаївкою”.

Читайте також:

ЗСУ показали, як “Байрактари” знову відвідали російські позиції на Зміїному. ВІДЕО