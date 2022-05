“Гей-гей, розвеселимо!”: тепер на Зміїний вчинили наліт винищувачі Су-27 ПС ЗСУ. ВІДЕО

Збройні сили України завдали чергового зухвалого удару по позиції росіян на окупованому острові Зміїний у Чорному морі – тепер по загарбниках ударили українські винищувачі.

Відео із зафіксованим авіанальотом поширили у твіттері на сторінці Ukraine Weapons Tracker ввечері 7 травня.

“Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на знаменитому острові Зміїний у Чорному морі”, – йдеться в підписі.

На відео показано, як пара винищувачів проноситься над островом і завдає вогневого ураження по тому, що мало б бути російською ППО. Після цього на краю острова відбувається детонація.

Вочевидь, картину фіксує безпілотник неподалік.

На відео накладена композиція Pink Floyd і Андрія Хливнюка на мотив “Червоної калини”.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.

As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022