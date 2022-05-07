“Байрактари” уразили на Зміїному десантний катер РФ “Серна” із двома ЗРК “Тор”, – МОУ

Десантний катер проєкту 11770 "Серна"

ВМС ЗСУ та Міністерство оборони України підтвердили, що біля острова Зміїний за допомогою безпілотника “Байрактар” було вражено десантний катер ЧФ РФ проєкту “Серна” із зенітними ракетними комплексами “Тор”.

“В районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту “Bayraktar TB2” було уражено десантний катер росіян проекту 11770 “Серна” та два зенітні ракетні комплекси “Тор”, – ідеться в повідомленні пресслужби МОУ у твіттері 7 травня.

Міноборони ще раз поширило відео з ураженням плавзасобу росіян біля причальної стінки:

«Зміїний.Точка неповернення рашиста» від ВМС ЗС України. В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту “Bayraktar TB2” було уражено десантний катер росіян проекту 11770 “Серна” та два зенітних ракетних комплекси “Тор”. Слава Україні🇺🇦 pic.twitter.com/VqYJksxKge — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022

У пресцентрі командування Військово-Морських сил ЗСУ додали:

десантний катер проєкту 11770 “Серна” — серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Катери такого проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням (92 особи).

Як інформувала “Новинарня“, раніше 7 травня Оперативне командування “Південь” оприлюднило відео знищення плавзасобу, як було зазначено, острова Зміїний. Однак не було офіційного підтвердження, коли це сталося і що було уражено.

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Нагадаємо, із 27 квітня ударні БПЛА “Байрактар” уже три чи більше разів завдавали ураження силам росіян на острові Зміїний та поруч із ним. Зокрема, знищили два російські катери.

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